إحباط مخطط لتفجير بورصة نيويورك.. 'هارون عبد الملك' بقبضة الشرطة الأمريكية

شفق نيوز/ اعتقلت الشرطة الأمريكية، رجلا خطط لتفجير بورصة في ولاية نيويورك، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، إن هارون عبدالملك من ولاية فلوريدا، خطط لاستهداف مبنى البورصة، مشيرة إلى أنه سيظل رهن الاحتجاز حتى موعد محاكمته.

بدأ التحقيق مع عبد الملك البالغ من العمر 30 عاما، في فبراير/ شباط الماضي بعد تلقي بلاغ يفيد بأنه كان يخزن "مخططات لتصنيع القنابل" في وحدة تخزين، إضافة لصور ورسومات لتصنيع المتفجرات.

كما ضبطت الشرطة الأمريكية، عددا من الساعات المزودة بمؤقتات، ولوحات إلكترونية، وأدوات أخرى يمكن استخدامها لصناعة المتفجرات، إضافة لسجل بحث على الإنترنت عن تصنيع القنابل.

وأقر الشاب أمام المحققين بأنه كان يخطط لتنفيذ التفجير في الأسبوع الذي يسبق ، وأن بورصة نيويورك كانت هدفه.

ووُصف المتهم بأنه "مشرد"، وكان يرغب في تفجير البورصة لقتل الجميع داخل المبنى، وفقًا للوثائق القضائية.

وفي الشهر الماضي، قام بإعادة توصيل أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه بحيث تعمل كآليات تفجير عن بُعد، وكان يخطط للتنكر أثناء زرع المتفجرات.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن عبدالملك كان معروفًا بنشر مقاطع فيديو على قنوات يوتيوب حول صناعة المتفجرات والألعاب النارية من مواد منزلية، وكان له تاريخ في التهديدات.

وتم فصله من عمله العام الماضي من مطعم في فلوريدا، بعد أن قال مديره السابق إنه هدد بالقيام "بهجوم مشابه لهجوم باركلاند"، في إشارة إلى هجوم وقع عام 2018 أسفر عن سقوط 17 قتيلا في مدرسة.