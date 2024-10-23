جنود إسرائيليون ينظمون حملة تواقيع لدعم "العصيان العسكري"

شفق نيوز/ أفاد موقع "والا" العبري بارتفاع أعداد الجنود الإسرائيليين الذين وقعوا على حملة للعصيان العسكري ورفض الخدمة في الجيش، واضعين شروطهم إزاء ذلك.

وقال في تقرير له، إن 15 جندياً وقعوا مؤخرا على رسالة أعلنوا فيها أنهم سيرفضون مواصلة الخدمة العسكرية دون إبرام صفقة لتحرير الرهائن.

وانضم الجنود إلى ما مجموعه 138 توقيعا سابقا، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

ووقع بعضهم للإشارة إلى أن هذه هي نهاية خدمتهم الحالية، بينما وقع آخرون للتحذير من أنهم وصلوا إلى نقطة الانهيار، وفقا لتقرير آخر نشرته "جيروزاليم بوست".

ودعت الرسالة، الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وأعضاء الحكومة، إلى إنهاء الحرب.

وجاء في الرسالة: "نحن، جنود الاحتياط والجنود والضباط والجنود في الخدمة الفعلية، بموجب هذا نعلن أننا لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو. الحرب في غزة تحكم على إخوتنا وأخواتنا الرهائن بالإعدام".