جنوب لبنان.. مقتل 4 جنود لبنانيين بانفجار مخلفات إسرائيلية (فيديو)

شفق نيوز/ قُتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب الإسرائيلية داخل آلية تابعة للجيش اللبناني في جنوب البلاد، بالتزامن مع إحباط محاولة إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق الجنوب.

وأفاد الدفاع المدني اللبناني، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بأن "الانفجار وقع على طريق بلدة القصيبة – بريقع، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة أربعة آخرين، بينهم ضابط وجنديين من الجيش اللبناني".

وفي تطورات متزامنة، قُتل شخصان على الأقل إثر غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدة كوثرية السياد، فيما قُتل ثالث في غارة استهدفت منزلاً ببلدة حولا جنوبي لبنان، بحسب تقارير محلية.

وفي السياق أعلن الجيش اللبناني، إحباط عملية إطلاق صواريخ من منطقة صيدا – الزهراني باتجاه شمال إسرائيل، حيث داهمت مديرية المخابرات شقة تحتوي على صواريخ ومنصات إطلاق، وتم توقيف عدد من المتورطين.

وتأتي هذه التطورات في ظل التوتر المستمر رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ منذ تشرين الثاني 2024، إذ ما تزال إسرائيل تحتل خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية، في خرق مستمر للاتفاق، بحسب الجيش اللبناني.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل من أجل احترام بنود الاتفاق، في ظل تصاعد الغارات التي أسفرت خلال الأسبوع الماضي عن مقتل عدد من عناصر حزب الله في الجنوب.