جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية ببحث العملية الإسرائيلية في رفح

شفق نيوز/ قدمت حكومة جنوب إفريقيا، طلباً عاجلاً لمحكمة العدل الدولية، للتدخل من أجل وقف العملية العسكرية التي تخطط إسرائيل لشنها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وعبّرت رئاسة جنوب أفريقيا في بيان لها، نقلته وسائل الإعلام، عن قلقها، من أن الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، أدى بالفعل إلى قتل وتدمير واسع النطاق وسيؤدي إلى المزيد، وسيمثل خرقاً لا يمكن تداركه لاتفاقية الإبادة الجماعية، وقرار المحكمة الصادر في 26 يناير / كانون الثاني الماضي.

ويخطط الجيش الإسرائيلي لتوسيع نطاق اجتياحه البري لقطاع غزة، ليشمل مدينة رفح، التي تضمن أكثر من مليون نازح فلسطيني، اتجهوا من الشمال إلى الجنوب مع بداية الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما دفع جنوب إفريقيا لتقديم طلب لمحكمة العدل الدولية لدعوة إسرائيل للمثول أمامها بتهمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت محكمة العدل الدولية طالب اسرائيل الشهر الماضي، باتخاذ كامل الإجراءات لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.