جده يمني وامه سورية.. من هو رئيس الاركان الاسرائيلي الجديد؟

شفق نيوز/ استقال الجنرال، هيرتسي هاليفي، بصورة رسمية اليوم الأربعاء، من منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتأتي استقالة هاليفي بعد أن أمضى أكثر من عامين في منصبه، وعلى خلفية الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر من عام 2023.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قاما رسميا بتعيين إيال زامير، كخليفة لهاليفي، ليصير رئيس الأركان الرابع والعشرين للجيش الإسرائيلي.

وزاوير من مواليد في مدينة إيلات يبلغ من العمر 59 عاما شغل من قبل منصب المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وخدم سابقا في القيادة الجنوبية وكان له دور بارز في بيع نظام الدفاع الصاروخي "آرو 3" إلى ألمانيا.

اما جده من جهة الأب، فقد هاجر من اليمن في عشرينيات القرن الماضي، ووالدته، تنحدر من مدينة حلب السورية.

وفي أول كلمة له بوصفه رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد قال زامير، في كلمة ألقاها خلال مراسم تنصيبه في تل أبيب، إن "حماس تكبدت بالفعل ضربة شديدة، لكنها لم تُهزم بعد، المهمة لم تنته بعد".

وكان زامير توعد، خلال مؤتمر لوزارة الدفاع في تل أبيب في وقت سابق، عندما تمت تسميته رئيسا لهيئة الأركان، بمواصلة القتال ضد الفلسطينيين، مقتبسا نصا من التوراة على ذلك.

وقال زامير الذي يتسلم منصبه رسميا في مارس المقبل "2025 سيكون عاما مليئا بالقتال والتحديات العسكرية، لم تنتهِ الأزمة بعد، والتحديات ما زالت أمامنا".