جامعة هندية تفرض إجراءات صارمة على طلبة عراقيين وايرانيين

شفق نيوز/ أصدرت جامعة عليكرة الإسلامية في الهند (AMU) إرشادات جديدة للطلاب القادمين من العراق وإيران وأفغانستان، تمنعهم من التعليق على الأحداث المحلية أو الدولية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتُلزمهم بالحصول على إذن مسبق قبل مغادرة المدينة، بالإضافة إلى إبلاغ الإدارة بتحركاتهم، وفقًا لتقرير "تايمز اوف انديا".

ونقل التقرير، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز عن نائب المشرف العام للجامعة، البروفيسور سيد علي نواز زيدي قوله، إن الجامعة تعقد اجتماعات مع الطلاب من الدول الثلاث لتوضيح هذه الإرشادات.

وأضاف زيدي: "تم توعية الطلاب باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مسؤول وتحذيرهم من عواقب سوء التصرف الإلكتروني، كما تم التنبيه على ضرورة الامتناع عن أي أنشطة قد تسيء إلى مشاعر الآخرين".

واضاف ان "أي انتهاك لهذه التعليمات سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية، وسنبدأ قريبًا مناقشة هذه الإرشادات مع الطلاب من دول أخرى".

وقال الطالب أخيل كوشال، "جاء هذا القرار بعد احتجاجات نظمها طلاب هندوس في الجامعة إثر تعليقات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ثلاثة طلاب من بنغلاديش قبل شهر".

وكانت الجامعة قد قررت فصل اثنين من هؤلاء الطلاب وأصدرت رسالة تحذير للطالب الثالث، ومنعته من الالتحاق بأي دورات دراسية مستقبلية في الجامعة. ويبلغ عدد الطلاب الأجانب المسجلين حاليًا في الجامعة 176 طالبًا من 26 دولة.