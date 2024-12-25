"ثقوب غريبة ومسار غامض".. تقارير أولية عن الطائرة الأذربيجانية "المنكوبة" تثير الشكوك

شفق نيوز/ أفادت تقارير أولية عن تحطم الطائرة الأذربيجانية، مساء اليوم الأربعاء، بملاحظة وجود ثقوب "غريبة" في بدن الطائرة يُرجح أنها حدثت بفعل فاعل، كما أن الطائرة اتخذت مساراً "غامضاً" قبل أن تتحطم.

وأثارت حادثة سقوط الطائرة الأذربيجانية (J28243) جدلاً واسعاً، بعد تداول صور ومقاطع فيديو تشير إلى احتمالية وقوع الحادث بفعل فاعل.

ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، أفادت شركة الملاحة الجوية "كازايرونافيغاسيا" بأن طاقم الطائرة أبلغ عن مشاكل في التحكم بالطائرة قبل الحادث.

وأعلنت سلطات كازاخستان أن طائرة ركاب من تصنيع شركة "إمبراير"، كانت متجهة إلى روسيا، تحطمت قرب مدينة أكتاو في كازاخستان، وعلى متنها 62 راكباً وطاقم من خمسة أفراد، مؤكدة نجاة 32 شخصاً.

الطيور في دائرة الاتهام

وانحرفت الطائرة عن مسارها بمئات الكيلومترات لتتحطم على شاطئ بحر قزوين. وذكرت هيئة مراقبة الطيران الروسية أن الطائرة واجهت حالة طوارئ يُعتقد أنها ناجمة عن اصطدام بسرب طيور. وأدى الاصطدام إلى اشتعال النيران بالطائرة فور ارتطامها بالأرض، مع تصاعد دخان أسود كثيف.

وأظهرت مقاطع الفيديو ركاباً مصابين وهم يحاولون الفرار من جزء من جسم الطائرة الذي لم يتعرض لضرر كبير. كما أكدت وكالة "رويترز" صحة المقاطع المصورة عبر التحقق من معالم الموقع، الذي يقع على شاطئ بحر قزوين بالقرب من أكتاو.

وأظهرت فيديوهات متعددة، يُعتقد أنها مرتبطة بالحادث، أقنعة الأكسجين معلقة داخل المقصورة قبل وقوع الكارثة.

الثقوب "الغريبة"

وفي لقاء مع أحد الناجين، أفاد الأخير بسماع صوت انفجار أثناء الهبوط، مشيراً إلى أن شظايا اخترقت سترته الواقية.

وأظهرت صور ما بعد الحادث ثقوباً صغيرة في ذيل الطائرة، شملت الزعنفة الخلفية والمثبت الأفقي، مما أثار الشكوك حول احتمالية تعرض الطائرة لأضرار خارجية قبل السقوط.

المسار "الغامض"

وذكرت الخطوط الجوية الأذربيجانية أن الطائرة، وهي من طراز إمبراير 190، أقلعت من باكو متجهة إلى جروزني في الشيشان، لكنها اضطرت إلى تغيير مسارها والهبوط قرب أكتاو في كازاخستان.

ورُصدت الطائرة وهي تتجه شمالاً قبل أن تختفي عن أجهزة التتبع، لتظهر مجدداً على الساحل الشرقي لبحر قزوين، حيث حاولت الهبوط قبل أن تتحطم.

وأشار تقرير هيئة مراقبة الطيران الروسية إلى أن الطيار قرر التوجه إلى مطار بديل بسبب حالة طوارئ على متن الطائرة، لكن المطار الأقرب على مسار الرحلة كان مغلقاً صباح يوم الحادث.

وأعلنت كازاخستان عن تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في ملابسات الحادث، مؤكدة تعاونها مع السلطات الأذربيجانية.

كما أصدرت الحكومة توجيهات لضمان توفير المساعدة الكاملة لعائلات الضحايا والمصابين.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه، بينما قرر رئيس أذربيجان إلهام علييف قطع زيارته لروسيا والعودة إلى بلاده.

وأعرب رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان، عن تعازيه، مؤكداً أن بعض المصابين في حالة حرجة جداً.