توقعات أمريكية "غامضة" حول الرد الإيراني على إسرائيل

شفق نيوز/ أفاد مسؤولون أميركيون لشبكة "سي إن إن"، يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تتوقع حدوث هجوم إيراني ضد إسرائيل في الأيام المقبلة.

وأوضح المسؤولون، أن الرد على هذا الهجوم ما يزال غير واضح فيما إذا كان سيكون منسقاً بين طهران وحزب الله.

وتقول CNN، إن كبار كبار المسؤولين الأمريكيين انخرطوا في جهود دبلوماسية لتهدئة الوضع.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة منخرطة في "دبلوماسية مكثفة" لمحاولة منع التصعيد في الشرق الأوسط فيما أسماه "لحظة حرجة".

وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، الأربعاء، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر، القائد العسكري البارز في حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران.

وتوقع فريق الأمن القومي الأميركي، أمس الإثنين، أن تشن إيران وحزب الله "موجتين من الهجمات" ردا على إسرائيل، لكن لا يزال من غير الواضح متى من المرجح أن يحدث ذلك، وما قد يستتبعه على وجه التحديد.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين أبلغ نظرائه في مجموعة السبع، الأحد، أن إيران وحزب الله يمكن أن يهاجما إسرائيل في أقرب وقت ممكن، وربما خلال الـ24 إلى الـ48 ساعة المقبلة.