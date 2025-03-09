توغلات إسرائيلية في درعا والقنيطرة.. وتحركات محلية للتعبئة

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، بأن قوات إسرائيلية نفذت سلسلة توغلات في مناطق بالريف الغربي لمحافظة درعا والريف الأوسط لمحافظة القنيطرة.

ووفقاً للمرصد، فقد اقتحمت قوة إسرائيلية قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا للمرة الثانية خلال 24 ساعة، حيث يُرجح أنها نفذت عمليات تفتيش عن أسلحة، في حين توغلت قوات أخرى داخل قرية صيصون، مستهدفة السرية العسكرية السابقة هناك.

وفي القنيطرة، أشار المرصد إلى أن قوة إسرائيلية دخلت خلال الساعات الماضية، قرية رسم الحلبي بالريف الأوسط، ونفذت عمليات تجريف في موقع السرية العسكرية السابقة قبل مغادرة المنطقة.

وتأتي هذه التحركات بعد اقتحام قوة إسرائيلية مدعومة بآليات وجنود، يوم أمس السبت، لقرية جملة، حيث داهمت عدداً من المنازل وسط تحركات عسكرية وصفت بالمفاجئة.

في المقابل، أفاد المرصد بأن مساجد مدينة طفس بريف درعا شهدت دعوات للتعبئة والاستنفار، مع تجمع لمقاتلين محليين تحسباً لأي تصعيد محتمل عقب هذه التوغلات.