"توزيع عادل للثروات".. قائد "قسد" يضع شروطه لتسليم حقول النفط للإدارة السورية

شفق نيوز/ أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، يوم الأربعاء، أن أي اتفاق محتمل لتسليم حقول النفط إلى الإدارة السورية الجديدة سيكون مشروطاً بتوزيع عادل للثروات، فيما أشار إلى أن قواته لا تعتزم حل نفسها حالياً.

وقال عبدي في مقابلة مع قناة "الشرق" إن هناك توافقا مع الإدارة السورية الجديدة بشأن ربط مؤسسات الإدارة الذاتية بالمؤسسات المركزية في دمشق، مع الحفاظ على خصوصية هذه المؤسسات بما يتناسب مع خصوصية المنطقة.

وأضاف أن هذا الربط يمكن أن يسهم في حل المشكلات بشكل أفضل.

وأشار إلى استعداد الإدارة الذاتية لتسليم دمشق الموارد النفطية بشرط ضمان توزيع عادل للمواد النفطية على جميع المناطق السورية.

كما شدد على أن اللامركزية هي الخيار الأنسب للواقع الحالي في سوريا، مشيراً إلى أنها لا تتعارض مع مفهوم وحدة الأراضي السورية.

وأعرب عبدي عن انفتاح "قسد" على الارتباط بوزارة الدفاع السورية، ولكنه أكد على ضرورة أن يتم دمج "قسد" ككتلة عسكرية موحدة تعمل وفق القوانين والضوابط التي تحددها الوزارة، وليس كأفراد منفصلين.