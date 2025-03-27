"تهديد إرهابي" يلغي زيارة وزيرة الداخلية الألمانية إلى سوريا

شفق نيوز/ ألغت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، زيارتها إلى سوريا التي كانت مقررة اليوم الخميس، بسبب تحذيرات أمنية تتعلق بتهديد إرهابي، وفق ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرة الألمانية كانت سترافق نظيرها النمساوي، غيرهارد كارنر، حيث كان من المخطط مغادرة الوفد الأردن صباح اليوم متجهاً إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن قرار الإلغاء جاء "بناءً على تحذيرات محددة من أجهزة الأمن الألمانية بوجود تهديد إرهابي"، مشيراً إلى أن التهديد المحتمل قد يكون موجهاً ضد الوفدين الألماني والنمساوي.

وأضاف أن فيزر اتخذت القرار بالتشاور مع الوزير النمساوي كارنر، رغم أن الزيارة كانت تخضع لإجراءات أمنية مشددة ولم يُعلن عنها بشكل رسمي.

وكان من المقرر أن تشمل الزيارة لقاءات مع وزيرين في الحكومة الانتقالية السورية، إلى جانب ممثلين عن منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، لمناقشة قضايا أمنية وملف عودة اللاجئين السوريين.