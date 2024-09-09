تهديد ايراني جديد.. سلامي يعلن حصار إسرائيل من العراق ولبنان واليمن

شفق نيوز/ أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن إسرائيل محاصرة من العراق واليمن ولبنان، وذلك في تصريحات أبدى خلالها موقفا جديدا بشأن الرد المنتظر على تل أبيب.

وأضاف السلامي لوسائل إعلام إيرانية محلية إن "كابوس الرد الإيراني يهز ليلاً نهارًا العدو الذي بدأنا نرى ملامح نهايته"، مردفا بالقول: "العدو سيذوق طعم الانتقام الإيراني، وسيدرك أنه لا يمكنه التلاعب بخطوطنا الحمر".

وأكد السلامي أن إسرائيل "محاصرة من العراق واليمن ولبنان وكابوس ردنا يجعله يترقب ليلا نهارا".

وتتوعد إيران بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أراضيها، حيث تتهم إسرائيل بالقيام في العملية.

وأثار تأخر الرد الإيراني على إسرائيل تساؤلات كثيرة، وسط اتهامات لطهران بعدم جديتها في تنفيذ تهديداتها، رغم استهداف سيادتها مباشرة.

وفي آخر فصول تبادل الاتهامات بين تل أبيب وطهران، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دور إيراني، في عملية إطلاق النار التي نفذها أردني، الأحد في معبر "اللنبي".

وأطلق سائق شاحنة أردني النار داخل معبر "اللنبي" الحدودي بين إسرائيل والأردن، ما أدى إلى قتل 3 إسرائيلين، بالإضافة إلى منفذ العملية.