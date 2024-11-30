تهديدات قتل بالقنابل تطال نواب ديمقراطيين وعائلاتهم

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن مشرعين ديمقراطيين تعرضوا لتهديدات تحمل توقيعا يحمل شعار "أمريكا أولاً".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز قوله، "إن تهديدات بالقنابل وحوادث اعتداء بالضرب وُجهت إلى نواب ديمقراطيين وعائلاتهم وموظفي إنفاذ القانون".

وأضاف جيفريز، أن التهديدات كانت كلها موقعة بعبارة "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا" في ختام الرسالة.

وأكدت الصحيفة أن التحقيقات الأمريكية، أفادت بأن هذه التهديدات جاءت بعد وقت قصير من إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي أن عدة تهديدات مماثلة وجهت إلى أشخاص اختارهم الرئيس المنتخب لإدارته القادمة.

وأضاف جيفريز أن التهديدات بالعنف الموجهة إلى المشرعين "غير مقبولة وغير أخلاقية ولا مكان لها في مجتمع متحضر". مردفا: "يجب محاكمة جميع مرتكبي العنف السياسي الموجه ضد أي حزب إلى أقصى حد يسمح به القانون".

والأربعاء الماضي، أعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن عددا من أعضاء إدارته تلقوا "تهديدات"، في إشارة على وجه الخصوص إلى "إنذارات بوجود قنبلة".

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أنه "على علم بالعديد من الإنذارات بوجود قنبلة وحوادث إرسال وحدات شرطة إلى منازل الأشخاص المتوقع انضمامهم إلى الإدارة المقبلة".