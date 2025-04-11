تمهيداً لهجوم موسع.. الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذارات إخلاء شرقي غزة

شفق نيوز/ نزح سكان المناطق الشرقية من مدينة غزة، صباح اليوم الجمعة، من أحيائهم استجابةً لإنذارات أطلقها الجيش الإسرائيلي، حذّر فيها من "قصف عنيف ووشيك" يستهدف تلك المناطق.

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانين متتاليين دعا فيهما سكان مناطق خربة خزاعة، وعبسان الكبيرة والجديدة، إلى الإخلاء الفوري والانتقال إلى الملاجئ المحددة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وسبق ذلك تحذير آخر من الجيش لسكان أحياء الشجاعية، التركمان، والزيتون الشرقي بضرورة التوجه إلى المناطق الغربية الأكثر أمناً داخل مدينة غزة، تمهيداً لما وصفه بـ"هجوم واسع النطاق لتدمير القدرات العسكرية للمنظمات الإرهابية".

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية التي اندلعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأسفرت حتى الآن عن مقتل 50 ألفاً و886 شخصاً وإصابة 115 ألفاً و875 آخرين، بحسب آخر الإحصاءات الفلسطينية.