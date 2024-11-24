تمهيداً لاقتحامه.. الجيش الإسرائيلي يُخلي "حي الشجاعية" في غزة

شفق نيوز/ أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أوامر إخلاء جديدة للسكان في مناطق بأحد الأحياء الواقعة في شرقي مدينة غزة، تمهيدا لاقتحامه، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة.

وفي منشور على منصة إكس، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة في حي الشجاعية، وعزا ذلك إلى القذائف الصاروخية التي يطلقها مسلحون فلسطينيون من تلك المنطقة الواقعة في شمال قطاع غزة.

وأضاف المتحدث "من أجل أمنكم، عليكم إخلاؤها فورا جنوبا"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ أمس السبت، وقالت إن الهجوم استهدف قاعدة للجيش الإسرائيلي على الحدود.

وأظهرت لقطات مصورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام فلسطينية، سكانا يغادرون حي الشجاعية على عربات تجرها حمير وعربات أخرى صغيرة، بينما كان آخرون يسيرون على الأقدام من بينهم أطفال.

وقال سكان ووسائل إعلام فلسطينية إن العائلات التي تعيش في المناطق المستهدفة بدأت في الفرار من منازلها منذ حلول الظلام أمس السبت وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وهي أحدث موجة نزوح منذ بدء الحرب قبل 13 شهرا.

وفي وسط قطاع غزة، قال مسؤولون في قطاع الصحة إن 10 فلسطينيين على الأقل قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على مخيمي المغازي والبريج منذ الليلة الماضية.

وفي شمال غزة، حيث تعمل القوات الإسرائيلية منذ أوائل الشهر الماضي ضد مسلحي حماس الذين يحاولون إعادة تنظيم صفوفهم، قال مسؤولون بوزارة الصحة إن طائرة مسيرة إسرائيلية أسقطت قنابل على مستشفى كمال عدوان، مما أدى إلى إصابة مدير المستشفى حسام أبو صفية.4

وقال أبو صفية في بيان مصور وزعته وزارة الصحة اليوم الأحد: "لكن والله هذا شيء لن يوقفنا عن إكمال مسيرتنا الإنسانية وسنبقى نقدم هذه الخدمة مهما كلفنا".

وأضاف من سريره في المستشفى "بيستهدفوا الكل لكن والله هذا شيء لن يوقفنا... أنا أصبت وأنا في مكان عملي نحن نضرب يوميا بشكل يومي استهدفونا قبل هيك استهدفوا مكتبي وأمس 12 إصابة لأطبائنا العاملين وقبل قليل استهدفوني، ولكن هذا لن يثنينا سنبقى نقدم الخدمة".