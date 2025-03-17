تلويح فرنسي باستعادة "تمثال الحرية": الأمريكيون اختاروا الطغاة

شفق نيوز/ طالب رافائيل جلاكسمان، النائب الفرنسي من حزب "بلاس بوبليك" (الوسط اليساري)، يوم الاثنين، الولايات المتحدة بإعادة تمثال الحرية، معتبرًا أن السياسة الأمريكية الحالية تتناقض مع القيم التي يمثلها التمثال.

جاء ذلك خلال مؤتمر حزبي، حيث انتقد جلاكسمان بشدة موقف الولايات المتحدة من أوكرانيا وروسيا.

ويرمز تمثال الحرية، الذي أهدته فرنسا للولايات المتحدة عام 1884 إلى التحالف بين البلدين وقيم الحرية، وقد أصبح التمثال، الذي يقع في نيويورك، رمزًا عالميًا للحرية والديمقراطية.

وقال جلاكسمان "أعيدوا لنا تمثال الحرية، سنقول للأمريكيين الذين اختاروا الوقوف إلى جانب الطغاة، وللأمريكيين الذين طردوا الباحثين لمطالبتهم بالحرية العلمية، أعيدوا لنا تمثال الحرية".

وأضاف "لقد قدمناها لكم كهدية، ولكن يبدو أنكم تحتقرونها، لذا، سيكون كل شيء على ما يرام هنا".

ويأتي هذا الطلب في سياق انتقادات واسعة لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه أوكرانيا وروسيا، حيث اتهمه العديد من الأوروبيين بالانحياز لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.