تقرير أممي: 100 حالة استغلال جنسي في بعثات الأمم المتحدة خلال 2024

شفق نيوز/ كشف تقرير أممي حديث عن تسجيل 100 حالة اعتداء واستغلال جنسي في بعثات حفظ السلام والمهام السياسية التابعة للأمم المتحدة خلال العام 2024.

وذكر التقرير، الذي قُدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الضحايا الموثقين بلغ 125 شخصاً، وهو أقل من العدد المسجل في عام 2023، حيث تم توثيق 145 ضحية".

وأوضح التقرير أن "بعثتي حفظ السلام التابعتين للأمم المتحدة في كل من الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى شكلتا 82% من هذه المزاعم، حيث سُجلت 44 حالة في الكونغو و40 حالة في إفريقيا الوسطى".

وأشار التقرير، إلى أن "بعثات حفظ السلام في جنوب السودان ولبنان، إضافة إلى المهام السياسية في هايتي وكولومبيا وأفغانستان، شهدت أيضاً حالات سوء سلوك جنسي، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه المنظمة الدولية في معالجة هذه الانتهاكات".

كما سجلت الأمم المتحدة 190 ادعاءً يتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسي ضد موظفي وكالاتها وصناديقها وبرامجها، وهو انخفاض مقارنة بـ 284 حالة في عام 2023، إضافة إلى 382 ادعاءً ضد أفراد غير تابعين للأمم المتحدة يعملون مع منظمات تنفذ برامجها.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في التقرير أن المنظمة تواصل التزامها بسياسة "عدم التسامح المطلق" تجاه الاعتداءات الجنسية، مشدداً على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان حماية الضحايا ومعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وتواجه الأمم المتحدة منذ سنوات انتقادات دولية بسبب اتهامات متكررة بارتكاب عناصرها لانتهاكات جنسية، خاصة في مناطق النزاعات، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات مشددة للحد من هذه الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا.