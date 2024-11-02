تقرير أمريكي: خامنئي أمر بضرب إسرائيل بعد أن "صُدم" بحجم الأضرار

شفق نيوز/ قال تقرير إخباري أمريكي، أن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر المجلس الأعلى للأمن القومي يوم الإثنين الماضي بالاستعداد لمهاجمة إسرائيل، بعد أن صُدم بحجم الضرر الذي لحق بمنشآت حيوية في البلاد.

ونقل التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن 3 مسؤولين إيرانيين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن خامنئي اتخذ هذا القرار بعد اطلاعه على تقرير مفصل من كبار القادة العسكريين حول حجم الأضرار التي لحقت بقدرات إنتاج الصواريخ الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي حول طهران والبنية التحتية الحيوية للطاقة وميناء رئيسي في جنوبي البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن خامنئي أبلغ مسؤوليه أن نطاق الهجوم الإسرائيلي وعدد الضحايا، حيث قُتل ما لا يقل عن أربعة جنود، كبير للغاية بحيث لا يمكن تجاهله.

ولفتت إلى أن المرشد أكد أن عدم الرد سيعني الاعتراف بالهزيمة.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن من غير الواضح متى وكيف سترد إيران وما إذا كانت هذه التصريحات تهدف لكسب نفوذ في المفاوضات.

وأمس الجمعة، حددت وسائل إعلام إسرائيلية أهدافًا محتملة لضربة إيرانية وشيكة، مما دفع تل أبيب إلى اتخاذ إجراءات عسكرية استباقية.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن الرد الإيراني المرتقب سيكون ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية تغيير الدفاعات الجوية حول منشأة استراتيجية تحضيرًا للضربة.

وتوقعت التقديرات أن تكون ردود طهران إما مباشرة من أراضيها أو عبر وكلائها في العراق واليمن.

والأربعاء، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران ستقابل برد "حاسم ومؤلم"، من المرجح أن يأتي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وذكر المصدر المطلع على ما يجري تداوله في طهران أن "رد إيران على عدوان إسرائيل سيكون حاسمًا ومؤلمًا".

ورغم أن المصدر لم يذكر موعدًا محددًا للهجوم، لكنه قال إنه "سيحدث على الأرجح قبل يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وشنت إسرائيل الأسبوع الماضي هجوما على إيران؛ ردا على الضربات الصاروخية التي نفذتها طهران ضدها مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، تم تدمير جميع أنظمة الدفاع الجوي الأربعة الأكثر تقدما لدى الإيرانيين - أنظمة إس-300 - في الهجوم الإسرائيلي، فضلا عن أضرار بالغة بصناعة الصواريخ الباليستية.