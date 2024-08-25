تقارير: الولايات المتحدة شاركت في هجوم إسرائيل على حزب الله

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة لعبت دورا مهما في الهجوم "المباغت" الذي شنته إسرائيل، فجر اليوم الأحد، على أهداف تابعة لحزب الله.

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بهجومها على لبنان.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل تعمل بمفردها ضد حزب الله"، لكن "بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة".

كما تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع نظيره الأميركي لويد أوستن، وقال له: "هاجمنا لبنان لإزالة تهديد فوري ضد إسرائيل. نتابع ما يحدث هناك ومصممون على استخدام كل الوسائل المتاحة لنا لحماية مواطنينا"، وفق "واللا".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأميركية أن أوستن "تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي لمناقشة الدفاع عن إسرائيل ضد هجمات حزب الله".

وأضاف البيان: "أكد أوستن على التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن إسرائيل ضد أي هجمات من إيران وشركائها ووكلائها بالمنطقة".

أما البيت الأبيض فقد أعلن أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتابع الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله عن كثب، ويتواصل مع فريقه للأمن القومي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت في بيان، إنه "بتوجيه من بايدن يتواصل المسؤولون الأميركيون الكبار بشكل مستمر مع نظرائهم الإسرائيليين"، مضيفا: "سنواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وسنواصل العمل للحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

كما أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض شون سافيت أن واشنطن علمت مسبقا بهجوم "حزب الله"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يراقب الوضع.

وقال سافيت: "تتحرك إسرائيل بمفردها ضد حزب الله، ولكن بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، والرئيس بايدن يراقب عن كثب الأحداث في إسرائيل ولبنان".

وأضاف: "بناء على توجيهاته، كبار المسؤولين الأمريكيين يتواصلون باستمرار مع نظرائهم الإسرائيليين، وسندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وسنستمر في العمل من أجل الاستقرار الإقليمي".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر اليوم الأحد عن "هجوم استباقي" ضد حزب الله، وأكدت مصادر لبنانية وإسرائيلية تنفيذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 غارة على مناطق في جنوب لبنان.

في المقابل، رد حزب الله بإطلاق أكثر من 230 صاروخا وعشرات المسيرات باتجاه شمال إسرائيل، حيث دوت صافرات الإنذار من دون انقطاع في حيفا وعكا وغيرها من مدن الشمال.

وحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إنه على مدار الـ48 ساعة الماضية، حصلت الولايات المتحدة وإسرائيل على معلومات استخباراتية أظهرت أن حزب الله يستعد لشن هجوم في وقت قريب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات على صواريخ بعيدة المدى، كان حزب الله يستعد لإطلاقها على إسرائيل.

كما قال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"أكسيوس"، إن الولايات المتحدة أُبلغت مسبقا بالضربة.