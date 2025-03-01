تفشٍ خطير للحصبة يضرب ولاية تكساس

تفشٍ خطير للحصبة يضرب ولاية تكساس
2025-03-01T06:26:06+00:00

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الصحة بولاية تكساس الأمريكية ارتفاع عدد المصابين بالحصبة في الولاية إلى 146 شخصا.

وقال موقع الإدارة، أنه "حتى الآن، تم اكتشاف 146 حالة إصابة منذ نهاية يناير/ كانون الثاني، مشيرة الى نقل 20 مريضا إلى المستشفى".

وأشارت إلى أن أول حالة وفاة نتيجة تفشي المرض، والتي توفيت في ليلة 26 فبراير/ شباط الجاري، كانت لطالب مدرسي لم يتم تطعيمه. ولم يتم تحديد عمر وحالة التطعيم للشخص المتوفى سابقا.

وكان قد تم الإبلاغ سابقا عن 133 حالة إصابة بهذا المرض في الولاية.

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon