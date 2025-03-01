تفشٍ خطير للحصبة يضرب ولاية تكساس

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الصحة بولاية تكساس الأمريكية ارتفاع عدد المصابين بالحصبة في الولاية إلى 146 شخصا.

وقال موقع الإدارة، أنه "حتى الآن، تم اكتشاف 146 حالة إصابة منذ نهاية يناير/ كانون الثاني، مشيرة الى نقل 20 مريضا إلى المستشفى".

وأشارت إلى أن أول حالة وفاة نتيجة تفشي المرض، والتي توفيت في ليلة 26 فبراير/ شباط الجاري، كانت لطالب مدرسي لم يتم تطعيمه. ولم يتم تحديد عمر وحالة التطعيم للشخص المتوفى سابقا.

وكان قد تم الإبلاغ سابقا عن 133 حالة إصابة بهذا المرض في الولاية.