تفجيرات "اللاسلكي" تنتقل الى سوريا وتصيب عناصر من حزب الله

شفق نيوز/ في حالة من الصدمة، انتقل الخرق الأمني الذي استهدف أجهزة "بيجر" اللاسلكية التي يحملها عناصر حزب الله اللبناني من العاصمة بيروت إلى سوريا في غضون دقائق اليوم الثلاثاء.

وأفادت وسائل إعلام سورية، بإصابة العديد من عناصر حزب الله في سوريا بعد انفجار أجهزة اتصال كانوا يحملونها.

وقال المرصد السوري، إن سيارة انفجرت على طريق حي كفرسوسة بالعاصمة دمشق نتيجة انفجار جهاز اتصالات بداخله.

وجاء في بيان للمرصد، إن عددا من عناصر حزب الله اللبناني وصل إلى المستشفيات في دمشق ومحافظة ريف دمشق، نتيجة تعرضهم لإصابات بعد انفجار أجهزة اتصال كانوا يحملونها، وذلك نتيجة هجوم سيبراني إسرائيلي للمرة الأولى، استهدف أجهزة اتصال يستخدمها عناصر “حزب الله” اللبناني بشكل واسع في لبنان وسوريا.

وأصيب المئات من أعضاء حزب الله بجروح بالغة بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي في جنوب بيروت، فيما تقدر المصادر الأمنية عدد المصابين بأكثر من 1000 شخص.