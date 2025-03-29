تعمل في شبكة تلفزيونية.. وزير الدفاع الأمريكي يصطحب زوجته لـ"اجتماعات حساسة"

شفق نيوز/ أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، اصطحب زوجته، التي تعمل منتجة في شبكة "فوكس نيوز"، إلى "اجتماعات حساسة" مع مسؤولين أجانب.

وكشف التقرير أن الوزير أحضر زوجته جينيفر إلى اجتماعين على الأقل مع عسكريين أجانب، نقلا عن عدة أشخاص حضروها أو كانوا على علم بها.

كما لفت إلى أن أحد الاجتماعين كان مع وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) يوم 6 آذار/مارس الجاري، وشملت المناقشات قرار الولايات المتحدة بوقف الدعم الاستخباراتي لأوكرانيا في خضم حربها مع روسيا.

أما الاجتماع الثاني فعقد في شباط/فبراير الماضي بمقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، وكان تجمعا لمسؤولين من دول عدة لمناقشة دعم كييف.

كذلك أشار التقرير إلى أن بعض الحضور الأجانب في الاجتماعات لم يعرفوا من هي جينيفر هيغسيث.

يشار إلى أن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، كان أكد أمس الجمعة، أنه لن تتم إقالة أي مسؤول أمريكي بعد الثغرة الأمنية في حلقة الرسائل على تطبيق سيغنال عقب إضافة صحافي من طريق الخطأ، بينما كان كبار المسؤولين الأمريكيين يناقشون الضربات على الحوثيين في اليمن.

وقال لوسائل الإعلام: "إذا كنتم تعتقدون أن بإمكانكم إرغام الرئيس الأمريكي على إقالة أي شخص فإنكم مخطئون".

وكشف "فضيحة سيغنال" التي تهز واشنطن منذ الاثنين، صحافي في مجلة "ذي أتلانتيك" تم ضم اسمه من طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة على تطبيق سيغنال المشفر، بحث خلالها كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بينهم جيه دي فانس في الضربات المقبلة ضد الحوثيين في اليمن.

فيما طالب الديمقراطيون، الذين ذكروا أن حياة جنود أمريكيين كان يمكن أن تتعرض للخطر، باستقالة وزير الدفاع بيت هيغسيث.

في حين أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لهيغسيث، وقال في تصريح لصحافيين في البيت الأبيض إن وزير الدفاع الذي نشر معلومات في مجموعة المراسلة، "يؤدي عملاً رائعاً، ولا علاقة له بهذا الأمر"، واصفاً الانتقادات الموجهة إليه بأنها "حملة تشهير".