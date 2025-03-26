تعليق أمريكي بشأن "الاعتقالات والاحتجاجات" في تركيا

شفق نيوز/ علق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الأربعاء، على الاعتقالات والاحتجاجات التي شهدتها تركيا في الآونة الأخيرة.

وقالت تامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن "روبيو عبر خلال اجتماعه مع نظيره التركي هاكان فيدان، عن قلقه إزاء الاعتقالات والاحتجاجات، التي شهدتها تركيا".

وأضافت أن "روبيو أشار أيضا إلى التطورات الأخيرة في التجارة الثنائية، وشجع على تعزيز الشراكة الاقتصادية من الآن فصاعدا".

بينما قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "روبيو اجتمع بفيدان لمناقشة التعاون في القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن والتجارة"، مشيرة إلى أن "الوزير طلب دعم تركيا لتحقيق السلام في أوكرانيا وجنوب القوقاز".

في حين، أعرب عن "تقديره لدور تركيا القيادي في التحالف العالمي لهزيمة داعش"، مؤكداً "ضرورة التعاون الوثيق لدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية، لا تكون قاعدة للإرهاب الدولي أو ممرا للأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار".