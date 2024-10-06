تعليق حركة الطيران في إيران حتى صباح الاثنين

شفق نيوز/ قررت السلطات الإيرانية، يوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية من مطارات البلاد حتى صباح يوم غد، على خلفية التهديدات الإسرائيلية بقصف إيران.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية مسؤول إيراني، قوله إنه "تم إلغاء الرحلات الجوية في المطارات الإيرانية من الساعة التاسعة الليلة والساعة السادسة من صباح يوم غد الإثنين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك عقب تهديدات إسرائيلية بقصف أهداف إيرانية رداً الهجمة الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني مطلع الشهر الجاري، حيث استهدف إسرائيل بأكثر من 200 صاروخ أصابت بعضها أهدافاً عسكرية في مدن متفرقة من إسرائيل.

وعلى إثر ذلك، هددت إسرائيل بأنها ستوجه ضربة كبيرة لأهداف إيرانية لم تحددها، إلا أن مسؤولين رجحوا أن يستهدف سلاح الجو الإسرائيلي منشآت نفطية ونووية في إيران.