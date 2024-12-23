تعليق الرحلات من وإلى مطار دمشق حتى 2025

شفق نيوز/ أعلن مطار دمشق الدولي تعليق الرحلات الجوية حتى الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.

وجاء في بيان عن المطار: "تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي حتى الأول من يناير.. باستثناء تلك التي حصلت على إذن خاص من هيئة الطيران المدني السورية".

وفي وقت سابق، أوقف أكبر مطارين في سوريا في دمشق وحلب عملياتهما حتى 18 و17 كانون الأول على التوالي، بعد سيطرة المعارضة المسلحة على المدينتين.

وفي وقت لاحق، جاء في إشعار منفصل أن مطار دمشق لن يخدم الرحلات الجوية حتى 24 ديسمبر/ كانون الأول، ولن يُسمح للرحلات الجوية إلا بتصاريح خاصة.

وأُجريت أول رحلة تجريبية من دمشق إلى حلب في 18 ديسمبر/ كانون الأول