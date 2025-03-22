تطورات حالة البابا فرنسيس.. تحسن طفيف وفقدان للنطق

شفق نيوز/ أكد الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز، رئيس مكتب العقيدة في الفاتيكان، يوم السبت، أن البابا فرنسيس يواصل استعادة قوته تدريجياً خلال فترة علاجه في المستشفى، لكنه لا يزال بحاجة إلى إعادة تعلم النطق بعد استخدام طويل للعلاج بالأكسجين عالي التدفق.

ونفى فرنانديز، خلال تقديمه كتاباً جديداً للبابا عن الشعر، التكهنات حول احتمال تقاعده، مؤكداً أنه "سيعود إلى حالته السابقة".

وأضاف: "البابا يتماثل للشفاء بشكل جيد، لكن الأكسجين عالي التدفق أدى إلى جفاف في الحنجرة، مما يجعله بحاجة إلى التكيف مجدداً مع النطق، إلا أن حالته البدنية العامة تحسنت وعادت كما كانت".

وكان البابا، البالغ من العمر 88 عاماً، قد أمضى خمسة أسابيع في المستشفى بسبب التهاب رئوي مزدوج، حيث أصدر الفاتيكان في 6 آذار/ مارس تسجيلاً صوتياً قصيراً له، ظهر فيه بصوت متقطع ومتعب.

وفي آخر تحديث صحي صدر عن الفاتيكان، أفادت التقارير بأن حالة البابا مستقرة مع تحسن طفيف في التنفس والحركة، وأنه لم يعد يستخدم التهوية الميكانيكية الليلية منذ 17 آذار/ مارس، بل يعتمد على أنبوب أكسجين صغير تحت أنفه معظم الوقت.

ولم يُعلن بعد عن موعد عودته إلى الفاتيكان، فيما أشار الكاردينال فرنانديز إلى أنه لا يعلم ما إذا كان البابا سيتمكن من مغادرة المستشفى قبل عيد الفصح.

يُذكر أن البابا فرنسيس عانى من عدة نوبات مرضية في العامين الماضيين، ويُعد أكثر عرضة لالتهابات الرئة بسبب إصابته بالتهاب الجنبة في شبابه، مما استلزم استئصال جزء من إحدى رئتيه.