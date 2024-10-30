تسببت بانفجارات ضخمة.. غارات إسرائيلية تستهدف خزانات وقود في بعلبك

شفق نيوز/ أفاد موقع RT، مساء اليوم الأربعاء، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت عدة غارات استهدفت خزانات وقود في سهل دورس بمدينة بعلبك، متسببة بانفجارات ضخمة هزت أرجاء المدينة.

وأشار الموقع إلى أن الخزانات كبيرة السعة دمرت بالكامل، كما استهدفت الغارات الإسرائيلية التي تخطت 20 غارة في غضون نصف ساعة فقط محيط مستشفى دار الأمل وأحياء في حي الشيخ حبيب، وبالقرب من قلعة بعلبك.

وأوضح أن الغارات تسببت بمقتل وإصابة العديد من المواطنين اللبنانيين.

هذا ووجه الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنذارا إلى سكان مدينة بعلبك في شرق لبنان، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا، مما أثار حالة كبيرة من الهلع بين السكان.

وبعد صدور الإنذار، أعلن محافظ بعلبك الهرمل خضر بشير أن "هناك حالة هلع حاليا في صفوف السكان بعد إنذارات الإخلاء الإسرائيلية"، مشيرا الى أننا "نخشى أن نكون أمام مشهد تدميري كبير قد تقوم به إسرائيل".