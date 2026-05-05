ترمب يتوقع اتفاقاً مع طهران خلال أسابيع: الحصار استنزف قدرات إيران التخزينية للنفط

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، إبرام اتفاق سلام شامل مع طهران في غضون ثلاثة أسابيع، مؤكداً أن الضغوط الاقتصادية أدت إلى نفاد قدرات إيران التخزينية للنفط.

وقال ترامب في تصريحات صحفية، إن إدارته ربما تحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء المهمة مع إيران، مؤكدا أن "الوقت ليس عاملا ضاغطا بالنسبة للأميركيين".

وأضاف "سنبرم الاتفاق الصحيح مع إيران، ولقد ربحنا بالفعل من الناحية العسكرية"، معتبراً التخلي عن الطموحات النووية واستعادة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران "خطوطاً حمراء" لا يمكن تجاوزها.

وأثنى ترمب على الفريق الذي يقود إيران حاليا، واصفاً إياه بأنه "أفضل بكثير" من المجموعة الأولى "لكنهم يتحدثون للإعلام بشكل مختلف عما يقولونه لنا".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن "الصواريخ الباليستية الإيرانية سيئة ويجب أن يتم تقييدها، لكن الأهم عدم امتلاكهم سلاحا نوويا"، منوهاً إلى أن الإيرانيين بحاجة إلى اتفاق الآن، وبسبب الحصار نفدت لديهم أماكن تخزين النفط، على حد تعبيره.