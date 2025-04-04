تركيا محذرة من زعزعة الاستقرار في سوريا: لا نسعى لمواجهة مع إسرائيل

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم الجمعة، إن بلاده لا تسعى إلى أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا، محذراً من أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع عسكرية سورية قد تقوض جهود الاستقرار في المنطقة.

واعتبر فيدان، خلال مقابلة أجريت معه على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "التصعيد الإسرائيلي في سوريا يمهد الطريق لعدم استقرار إقليمي في المستقبل"، مؤكداً أن "أنقرة تتابع التطورات بقلق".

وأشار الوزير التركي، إلى أن الإدارة السورية الجديدة، التي وصفها بـ "الحليف الوثيق" لتركيا، لها حرية اتخاذ قرارها بشأن أي تفاهمات محتملة مع إسرائيل، مشدداً على أن هذا الأمر "يعود لها وحدها".

في المقابل، صعّدت إسرائيل من لهجتها، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الغارات الجوية التي نُفذت مساء الأربعاء على الأراضي السورية، تمثل "رسالة واضحة وتحذيرًا للمستقبل".

واتهمت إسرائيل، في وقت سابق، أنقرة بمحاولة فرض وصايتها على سوريا، وسط تصاعد التوترات الإقليمية، فيما تواصل تل أبيب تكثيف غاراتها على مواقع داخل سوريا في محاولة لردع ما تصفه بـ "التهديدات الإيرانية والتركية المشتركة"، حسب قولها.