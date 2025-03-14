تركيا توقف 5 أشخاص بتهمة التجسس للحرس الثوري الإيراني

شفق نيوز/ أوقفت السلطات التركية، يوم الجمعة، خمسة أشخاص متهمين بجمع معلومات عن قواعد عسكرية ومناطق حساسة في تركيا ونقاط مهمة خارجها، ونقلها إلى الاستخبارات الإيرانية.

وبحسب وكالة "الأناضول" فإنه "تم توقيف المتهمين، في ثلاث ولايات تركية، بعد فتح تحقيق من قبل النيابة العامة بإسطنبول".

وتمت العملية بالتعاون مع الاستخبارات التركية حيث ثبت قيام هؤلاء الأشخاص بأعمال "التجسس العسكري والسياسي".

وتفيد المعلومات أنّ المتهمين كانوا على تواصل مع عناصر استخبارات في الحرس الثوري الإيراني وفقاً لـ"الأناضول".

وثبت للسلطات التركية قيام هؤلاء الأشخاص بجمع معلومات عن قواعد عسكرية ومناطق حساسة في تركيا ونقاط ذات أهمية خارجها، ونقلها إلى الاستخبارات الإيرانية.

وتم توقيفهم في ولايات إسطنبول، وأنطاليا، ومرسين بعد صدور مذكرة توقيف بحقهم.