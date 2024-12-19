تركيا تغتال قيادية بارزة بالعمال الكوردستاني في القامشلي

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية تركية، اليوم الخميس، بأن جهاز الاستخبارات التركي نفذ عملية نوعية أسفرت عن اغتيال القيادية البارزة في حزب العمال الكوردستاني (PKK)، يايلا قزل قايا، في منطقة القامشلي شمال شرقي سوريا .

ووفقاً للمصادر، نُفذت العملية بدقة عالية بعد متابعة استخباراتية مكثفة لتحركات قزل قايا، التي تُعتبر من الشخصيات القيادية البارزة في الحزب.

تُعد هذه العملية جزءاً من حملة أمنية واسعة تنفذها تركيا ضد قيادات الحزب في سوريا والعراق، في إطار جهودها الرامية إلى تقويض نشاط التنظيم الذي تصنّفه أنقرة "إرهابياً".

وتهدف العمليات إلى استهداف القيادات البارزة التي تُشرف على تنسيق العمليات العسكرية وتدبير شبكات الدعم اللوجستي في المنطقة.

وأكدت المصادر أن هذه العملية تأتي ضمن سياسة "الذراع الطويلة" التي تعتمدها تركيا لتعقب قيادات الحزب في المناطق الحدودية وخارجها.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه شمال سوريا توترات أمنية متزايدة بين الأطراف المتصارعة، حيث تسعى لتعزيز نفوذها في المناطق الحدودية وتحجيم نفوذ الجماعات الكردية المسلحة التي تعتبرها تهديداً لأمنها القومي.