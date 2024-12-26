تركيا تعلن سيطرة الفصائل السورية على "سد تشرين" وقسد تنفي‎

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، سيطرة فصائل "الجيش الوطني السوري" الموالية لها على مدينة منبج ومنطقة سد تشرين شمالي سوريا، فيما نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هذه المزاعم.

‎وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك في مؤتمر صحفي إن مدينة منبج و"سد تشرين" في شمالي سوريا يخضعان لسيطرة الجيش الوطني السوري نافية مزاعم تقدم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في تلك المناطق.

‎من جانبه بث المسؤول العام للمكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) فرهاد شامي، مقطع فيديو ظهر اليوم من سد تشرين جنوبي مدينة منبج، وأكد أن السد ما يزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية مع القرى والتلال المحيطة بها على الرغم من أن فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة نفذت أكثر من 20 هجوماً للسيطرة على تلك المنطقة.

‎وأضاف فرهاد شامي أن قواتهم تمكنت من قتل 450 عنصر من فصائل الجيش الوطني السوري ودمرت العشرات من الآليات العسكرية التي كانوا يستخدمونها.

‎وتعرض سد تشرين والقرى والتلال المحيطة بها لأكثر من 180 ضربة جوية نفذتها المسيرات التركية أحدثت أضرارا بليغة في جسم السد حسب مسؤول المكتب الإعلامي لقسد.