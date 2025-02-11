تركيا ترفع القيود عن الصادرات السورية والأردن يعفي شاحنات دمشق من الرسوم

شفق نيوز/ كشف مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، يوم الثلاثاء، عن رفع تركيا القيود المفروضة على تصدير البضائع والمنتجات السورية إلى الأسواق التركية.

وقال علوش، في تصريح اوردته وكالة "سانا"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "هذا القرار جاء نتيجة جلسات ومباحثات مكثفة بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ووزارة التجارة التركية"، مشيداً بـ "هذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات التجارية بين البلدين، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك".

كما أعرب عن "تقدير الهيئة لوزير التجارة التركي على هذا القرار"، معرباً عن "الأمل في استمرار التعاون المثمر بين المؤسسات لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار".

وفي سياق متصل، كشف علوش، عن "اتفاق جديد بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية والجهات الأردنية المعنية، تمّ بموجبه إعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية من جميع الرسوم التي كانت مفروضة سابقاً".

وأكد علوش، أن "الهيئة تعبر عن تقديرها العميق لهذا القرار"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تعكس متانة العلاقات الأخوية بين سوريا والأردن، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بما يخدم مصلحة البلدين".