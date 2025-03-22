تركيا.. اعتقال 343 محتجاً ضد توقيف رئيس بلدية إسطنبول

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم السبت، اعتقال 343 شخصاً شاركوا في احتجاجات اندلعت الليلة الماضية في تسع مدن تركية، من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير، رفضاً لتوقيف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

وقال وزير الداخلية التركي، علي ييرلي كايا، في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الاعتقالات شملت أيضاً مدناً رئيسية أخرى مثل أضنا وأنطاليا وتشاناكالي وإسكيشيهير وكونيا وإدرنة"، مؤكداً أن "قوات الأمن تدخلت لتفريق الاحتجاجات التي شهدت مواجهات متوترة بين المتظاهرين والشرطة".

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد إعلان السلطات التركية، الأربعاء الماضي، اعتقال إمام أوغلو بتهم تتعلق بقيادة عصابة متورطة في الفساد والرشاوى، وهي الاتهامات التي ينفيها أنصاره، معتبرين أنها تأتي في إطار تصعيد سياسي ضد المعارضة.

وشملت حملة الاعتقالات عدداً كبيراً من مسؤولي بلدية إسطنبول الكبرى وبلديات المناطق التابعة لها، وجميعهم محسوبون على المعارضة التركية، مما زاد من حدة التوتر في المشهد السياسي الداخلي.

ويُعد إمام أوغلو أحد أبرز وجوه المعارضة التركية ومنافسًا محتملًا للرئيس رجب طيب أردوغان، حيث حظي بشعبية واسعة بعد فوزه في انتخابات بلدية إسطنبول عام 2019، وأثار جدلًا في السنوات الأخيرة بسبب مواقفه المناهضة لسياسات الحكومة.