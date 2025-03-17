ترقب دولي.. بوتين وترامب على اتصال لحسم ملف أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، أن الاستعدادات جارية لإجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، والمقررة يوم غد الثلاثاء.

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية، ردًا على سؤال حول احتمالية الاتصال بين الزعيمين: "نعم، صحيح. يجري التحضير لإجراء هذه المحادثة غدًا"، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل أجندة الاتصال، مؤكدًا أن "المحادثات بين الرئيسين لا تخضع لنقاش مسبق حول محتواها".

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن الرئيس الأمريكي تصريحه بنيته إجراء مكالمة هاتفية مع بوتين يوم الثلاثاء 18 مارس، آذار الجاري، مشيرًا إلى أنه سيبحث معه قضية الأراضي والسيطرة على المحطات النووية في أوكرانيا، مضيفًا: "قد يتم الإعلان عن شيء ما بخصوص روسيا وأوكرانيا غدًا".