ترامب يؤجل فرض "الرسوم الكمركية الجديدة" على المكسيك وكندا

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعليق رسوم كمركية بنسبة 25% كان قد فرضها هذا الأسبوع على معظم السلع القادمة من كندا والمكسيك.

وكان من المقرر أن تنتهي الإعفاءات الممنوحة لكندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، في الثاني من أبريل، وهو الموعد الذي هدد فيه ترامب بفرض نظام شامل من الرسوم الجمركية المضادة على جميع شركاء واشنطن التجاريين.

وفرض ترامب، يوم الثلاثاء، رسوماً بنسبة 25% على واردات البلدين، وتحدث في البداية عن إعفاء خاص بالمكسيك، لكنه عدل القرار لاحقًا ليشمل كندا أيضاً، حيث تعد الدول الثلاث شركاء في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.

وفي المقابل، أعلنت كندا تأجيل خططها لفرض موجة ثانية من الرسوم الجمركية الانتقامية على منتجات أميركية بقيمة 125 مليار دولار كندي حتى الثاني من نيسان/ أبريل، وفق ما صرح به وزير المالية الكندي دومينيك لوبلان عبر منشور على منصة "إكس".

وبموجب التعديل الذي أصدره البيت الأبيض، استثنيت الرسوم الجمركية على البوتاس، وهو سماد رئيسي للمزارعين الأميركيين، إلا أن التعديل لم يشمل منتجات الطاقة بالكامل، إذ فرض ترامب عليها ضريبة منفصلة بنسبة 10%.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في البيت الأبيض أن بعض منتجات الطاقة المستوردة من كندا لا تخضع لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي تفاوض عليها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى.

يأتي فرض هذه الرسوم بعد إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية في 20 كانون الثاني/يناير، يوم توليه المنصب، بسبب ارتفاع الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة من الفنتانيل، متهمًا الصين بإرسال هذه المادة الأفيونية القاتلة إلى الولايات المتحدة عبر كندا والمكسيك. كما فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 20% على جميع الواردات الصينية نتيجة لذلك.

وأكد ترامب أن الرسوم بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ في 12 مارس، حيث تعد كندا والمكسيك من أبرز مصدري المعادن للأسواق الأميركية، وتمثل كندا تحديدًا معظم واردات الألمنيوم الأميركية.

وفي قرار آخر، أعلن ترامب يوم الأربعاء إعفاء السيارات من الرسوم الجمركية التي فرضها سابقًا بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، وهو القرار الذي اعتبره خبراء الاقتصاد خطوة ضرورية لتجنب تأجيج التضخم وتعطيل النمو في الاقتصادات الثلاثة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي يستعد للتنحي عن منصبه يوم الأحد الماضي، إنه لا يتوقع انتهاء النزاع التجاري مع إدارة ترامب في أي وقت قريب.

وفي المكسيك، لم يصدر رد رسمي حتى الآن، إلا أن الرئيسة كلاوديا شينبوم أجرت مكالمة هاتفية مع ترامب، الخميس، وافق خلالها على تأجيل الرسوم الجمركية.

وأفادت مصادر من كندا والمكسيك لوكالة "رويترز" بأن المسؤولين في البلدين يشعرون بالإحباط من المفاوضات الجمركية مع إدارة ترامب، نظرًا لعدم وضوح مطالب الولايات المتحدة، مما يجعل التوصل إلى اتفاق نهائي أمراً صعباً.

وذكرت مصادر من البلدين لرويترز أن المسؤولين المكسيكيين والكنديين يشعرون بالإحباط من مفاوضات الرسوم الجمركية مع إدارة ترامب، مع الافتقار إلى الوضوح بشأن رغبات الولايات المتحدة مما يجعل التوصل إلى حل يبدو مستحيلا.