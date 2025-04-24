ترامب يوجه رسالة غاضبة لبوتين بشأن أوكرانيا

شفق نيوز/ أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، امتعاضه من روسيا، وذلك بعد الهجمات العنيفة التي شنتها موسكو ضد اوكرانيا يوم امس.

وقال ترامب في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، إنه "غير سعيد" بالضربات الروسية"، حاثاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين على "وقف مثل هذه العمليات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا".

واعتبر أن "توقيت الهجمات سيئ جدا"، قائلاً: "هذا ليس ضرورياً وتوقيته سيئ للغاية فلاديمير، توقف!".

وكان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال في وقت سابقا اليوم ردا على سؤال بشأن الضربات الروسية على كييف إن بلاده تواصل ضرب "أهداف عسكرية".

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، أن روسيا أطلقت 70 صاروخاً و145 مسيرة على 6 مناطق أوكرانية ليلاً، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 10 قتلى في كييف، في إحدى أكثر الهجمات فتكاً على العاصمة منذ أسابيع.