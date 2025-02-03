ترامب يوجه بإنشاء صندوق ثروة سيادي لشراء تيك توك

شفق نيوز/ وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أمرا تنفيذيا يوجه وزارتي الخزانة والتجارة لإنشاء صندوق ثروة سيادي، وقال إنه قد يشتري تيك توك.

وجرى وقف تطبيق تيك توك، الذي له نحو 170 مليون مستخدم أمريكي، لفترة وجيزة قبل أن يدخل قانون يلزم الشركة المالكة الصينية بايت دانس إما ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر الذي نفذ في 19 كانون الثاني/يناير.

وبعد يوم واحد، بعد توليه منصبه في 20 من الشهر ذاته، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يسعى إلى تأخير تطبيق الحظر 75 يوما.

وقال ترامب إنه يجري محادثات مع عدد من الأشخاص بشأن شراء تيك توك، وأعلن في تصريحات صحفية، عن "وجود الكثير" من الأشخاص الذين يقدمون عطاءات لشراء التطبيق.

وتعكف إدارة ترامب على خطة لإنقاذ تيك توك، تتضمن الاستعانة بشركة البرمجيات أوراكل ومجموعة من المستثمرين الخارجيين للسيطرة بشكل فعال على العمليات العالمية للتطبيق.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة السعودية طلال بن إبراهيم الميمان قال في تصريحات صحافية نقلتها رويترز، إن الشركة الاستثمارية المملوكة للأمير الوليد بن طلال ستكون مهتمة بالاستثمار في تيك توك إذا عرض إيلون ماسك أو آخرون شراء منصة التواصل الاجتماعي.

وأبدت شركة المملكة القابضة السعودية المملوكة للأمير الوليد بن طلال، اهتمامها بالاستثمار في تيك توك إذا ما عرض إيلون ماسك أو آخرون شراء منصة التواصل الاجتماعي.

وقالت الإذاعة الوطنية الأميركية العامة "NPR" إنه بموجب الصفقة التي يتفاوض عليها البيت الأبيض، فإن شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق ستحتفظ بحصة أقلية في تيك توك، لكن خوارزمية التطبيق وجمع البيانات وتحديثات البرامج ستشرف عليها شركة أوراكل، التي توفر بالفعل الأساس للبنية التحتية لشبكة الإنترنت الخاصة بتيك توك.