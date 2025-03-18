ترامب يوجه بمراجعة "العقوبات الكسولة" وجعلها اكثر فاعلية

شفق نيوز/ وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمراجعة سياسة العقوبات الأمريكية السابقة التي وصفها بـ"الكسولة" لغرض الانتقال الى عقوبات "أكثر فاعلية".

وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأن الرئيس دونالد ترامب كلفه بإعادة تقييم سياسة العقوبات الأمريكية الحالية لما لها من "تأثير سلبي يقوض" دور الدولار كعملة احتياطية عالمية.

وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس": "لقد كلفني ترامب بإعادة تقييم نظام العقوبات".

وأضاف: "على مدار فترة طويلة، كان لدينا ما أسميه ’العقوبات الكسولة‘.. نحن نعتقد أنها تقوض دور الدولار كعملة احتياطية، حيث بدأ الناس في التخلي عن الدولار.. نحن نعتزم الانتقال إلى نظام عقوبات أكثر فعالية".

وأشار وزير الخزانة الأمريكي، على سبيل المثال، إلى أن القيود التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على روسيا "كانت غير فعالة بقدر كبير، بسبب تخوف الرئيس السابق جو بايدن من ارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "فعالية عقوبات الديمقراطيين يمكن تقييمها بـ 6 من 10"، مضيفا: "لقد كلفني الرئيس ترامب، بتشديد العقوبات إلى 10 من 10 إذا لزم الأمر".