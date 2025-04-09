ترامب يوجه بترحيل 900 ألف مهاجر دخلوا أميركا بعهد بايدن

شفق نيوز/ وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، بترحيل فوري لأكثر من 900 ألف مهاجر دخلوا الولايات المتحدة منذ العام 2023 باستخدام تطبيق "سي بي بي وان" الذي أطلقه الرئيس السابق جو بايدن.

وبحسب وزارة الأمن الداخلي الأميركية، تلقى المستفيدون من البرنامج إشعارات رسمية بإنهاء الإفراج المشروط المؤقت الذي سمح لهم بالبقاء والعمل داخل البلاد لمدة عامين، ودعتهم الوزارة إلى "الترحيل الطوعي الفوري" باستخدام نفس التطبيق، الذي أعيدت تسميته إلى "سي بي بي هوم".

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، إن "هذا القرار يمثل وفاء بوعد الرئيس ترامب لتأمين الحدود وحماية الأمن القومي، وبالإضافة إلى الترحيل، أعلنت الوزارة عن فرض غرامات قد تصل إلى 998 دولاراً يومياً على المهاجرين غير الشرعيين الذين يرفضون مغادرة البلاد، استناداً إلى قانون صدر عام 1996 ونفذ لأول مرة عام 2018".

وأكد مسؤول في إدارة ترامب، أن الغرامات ستكون بأثر رجعي حتى خمس سنوات، ما قد يرفع العقوبات إلى أكثر من مليون دولار في بعض الحالات.

ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة شاملة لبرامج الهجرة التي اعتمدت خلال عهد بايدن، حيث اعتبرت إدارة ترامب أن الإفراجات المشروطة "ساهمت في أسوأ أزمة حدودية في تاريخ البلاد"، مشيرة إلى أن استخدام سلطة الإفراج المشروط من قبل بايدن فاق أي إدارة سابقة منذ إقرارها عام 1952.