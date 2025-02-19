ترامب يهاجم زيلينسكي بقوة: ديكتاتور ورئيس بلا انتخابات

شفق نيوز/ وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنه "ديكتاتور من دون انتخابات"، وانتقد شرعيته كرئيس للبلاد.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن رفض زيلينسكي، انتقادات وجهها له ترامب أمس الثلاثاء كرّر فيها عدة روايات قدمها الكرملين حول هذا النزاع داعيا لإنهاء الحرب.

وقال الرئيس الجمهوري عبر منصته "تروث سوشيال"، إنه "ديكتاتور من دون انتخابات. على زيلينسكي أن يتنحى سريعاً وإلا لن يبقى له بلد".

ولا يستوجب القانون الأوكراني إجراء انتخابات خلال فترات الحرب.

وعقد ترامب الثلاثاء مؤتمراً صحفياً انتقد فيه زيلينسكي وكرر العديد من روايات قدمها الكرملين حول الصراع ودعا إلى إنهاء الحرب.

من جانبه، اعتبر زيلينسكي أن ترامب "يعيش في مساحة من التضليل" بما في ذلك إلقائه اللوم على كييف في "بدء" الحرب وتكرار تساؤلات الكرملين حول شرعية زيلينسكي.

وقال ترامب على "تروث سوشيال" متحدثاً عن زيلينسكي: "هو يرفض إجراء انتخابات، وحصل على نسبة تأييد منخفضة للغاية في استطلاعات الرأي الأوكرانية، والأمر الوحيد الذي كان يجيده هو التلاعب بجو بايدن".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "في غضون ذلك، نحن نتفاوض بنجاح على إنهاء الحرب مع روسيا، وهو أمر يعترف الجميع بأن لا أحد يستطيع فعله سوى ترامب وإدارة ترامب".

وانتُخب زيلينسكي عام 2019 لولاية مدتها خمس سنوات، لكنه بقي رئيساً لأوكرانيا في ظل الأحكام العرفية التي فُرضت عقب الغزو الروسي.

ورغم تراجع شعبيته، إلا أن نسبة الأوكرانيين الذين يثقون به لم تنخفض عن 50% منذ بدء الحرب، حسبما أظهرت بيانات لمعهد كييف الدولي لعلم الاجتماع.

وقدّمت الولايات المتحدة تمويلا وأسلحة لأوكرانيا، لكن ترامب بدأ محادثات مع موسكو، ما شكّل تحولاً مفاجئاً في السياسة الأمريكية منذ وصول الجمهوري إلى البيت الأبيض.