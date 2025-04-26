ترامب ينقلب على بوتين بعد قصف المدنيين ويهدده بإجراءات جديدة

شفق نيوز/ وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، انتقادات لاذعة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية ضربات استهدفت مناطق مدنية خلال الأيام الأخيرة.

وقال ترامب، في منشور نشره عبر منصته الخاصة "تروث سوشال"، عقب لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الإيطالية روما، إنه "لم يكن هناك أي سبب منطقي لإطلاق صواريخ على مدن وقرى مدنية، وهذا التصرف يدفعني للاعتقاد أن بوتين قد لا يكون راغباً فعلاً في إنهاء الحرب، وعندها يجب التعامل معه بطريقة مختلفة".

ولوّح ترامب، بـ "اتخاذ خطوات أكثر حزماً"، مشيراً إلى أن "فرض عقوبات ثانوية على روسيا قد يكون خياراً ضرورياً للرد على هذه الهجمات".

وأبدى ترامب، قلقه من "عدد الضحايا المرتفع جداً".

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين أعاد تأكيد استعداد روسيا لعقد محادثات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، خلال لقائه مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في موسكو يوم أمس الجمعة.

الاجتماع الذي امتد لثلاث ساعات، تناول خطة واشنطن المقترحة لإنهاء الحرب، وأعقبه تصريح لترامب قال فيه إن الجانبين قريبان للغاية من التوصل إلى اتفاق، رغم استمرار الخلافات الجوهرية بين الطرفين.