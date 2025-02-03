ترامب ينشر فيديو الغارات الأمريكية على أهداف في الصومال

شفق نيوز/ نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر الغارات الجوية التي شنتها القوات الأمريكية على أهداف في الصومال.

وكان ترامب قال السبت الماضي، على حسابه في منصة "إكس": "هذا الصباح أمرت بشن ضربات جوية عسكرية دقيقة على مخطط هجوم داعش الكبير والإرهابيين الآخرين الذين جندهم وقادهم في الصومال".

وأضاف: "هؤلاء القتلة، الذين وجدناهم مختبئين في الكهوف، هددوا الولايات المتحدة وحلفاءنا".

تابع: "دمرت الضربات الكهوف التي يعيشون فيها، وقتلت العديد من الإرهابيين دون إلحاق أي ضرر بالمدنيين بأي شكل من الأشكال".

وأوضح: "لقد استهدف جيشنا مخطط هجوم داعش هذا لسنوات، لكن بايدن ورفاقه لم يتحركوا بسرعة كافية لإنجاز المهمة. لقد فعلت ذلك!".

وختم بالقول: "الرسالة إلى داعش والآخرين الذين قد يهاجمون الأمريكيين هي: سنعثر عليكم، وسنقتلكم!".