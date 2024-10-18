ترامب يلوم زيلينسكي على دخوله بحرب مع روسيا: بايدن حرّض لها

شفق نيوز/ اعتبر المرشّح الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض، الرئيس السابق دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنّ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي دخل في حرب مع روسيا مطلع عام 2022، ما كان ينبغي عليه أبدا أن يدع هذه الحرب تندلع.

كما اتّهم ترامب خلفه الديمقراطي جو بايدن بأنّه "المحرّض على هذه الحرب"، في وقت يخشى فيه الأوكرانيون والعديد من حلفاء واشنطن الأوروبيين من أن توقف الولايات المتحدة مساعداتها العسكري لأوكرانيا إذا ما عاد الملياردير إلى البيت الأبيض.

وخلال حوار أجراه معه باتريك بيت ديفيد، رجل الأعمال الذي يبث برنامجا عبر الإنترنت، قال ترامب إنّه بشأن "أوكرانيا، لاحظوا جيّدا أنّ أوكرانيا لم تعد أوكرانيا".

وأضاف أنّه في هذا البلد "كل مدينة تقريبا سوّيت بالأرض، كلّ هذه القباب الذهبية الرائعة باتت على الأرض، أصبحت ركاما".

وتابع أنّ "هذا الأمر لا يعني أنني لا أريد مساعدته (زيلينسكي) لأنني أشعر بالأسف تجاه هؤلاء الأشخاص".

وهذا أقسى تصريح يدلي به ترامب بشأن زيلينسكي منذ لقائهما في نهاية سبتمبر في نيويورك.

وشدّد الرئيس السابق على أنّ بايدن يتحمل المسؤولية عن الفشل في تجنب اندلاع هذه الحرب.

وقال "لو كان لدينا رئيس بنصف عقل، لكان من السهل حلّ هذه المشكلة.

وأضاف "ألومه في الأغلب. لقد قال تماما عكس ما كان ينبغي أن يقال. لقد كان المحرّض على هذه الحرب".

ولا ينفكّ المرشح الجمهوري يؤكّد أن يوسعه أن يحلّ الأزمة الأوكرانية خلال 24 ساعة إذا ما فاز بالانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.

ووفقا لترامب فإنّ وقف الحرب سيتمّ بفضل الاحترام الذي سيفرضه على الساحة الدولية ومن خلال علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما يكرّر ترامب باستمرار أنّه لو كان رئيسا لما اندلعت الحرب في أوكرانيا.