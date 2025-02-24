ترامب يلغي ألفي وظيفة والبنتاغون يخاطب موظفيه: تجاهلوا رسائل أيلون ماسك

شفق نيوز/ قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنها ألغت ألفي وظيفة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بينما طلبت وزارة الدفاع "البنتاغون" من موظفيها عدم الرد على رسالة إلكترونية وجهها إيلون ماسك.

وجاء في رسالة الغاء الوظائف "سيتم وضع جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذين يتم تعيينهم بشكل مباشر (باستثناء العمال الأساسيين للوظائف الحيوية) في إجازة".

ووقّع ترامب مرسوما في 20 يناير/كانون الثاني الماضي -وهو اليوم الذي عاد فيه إلى البيت الأبيض- يأمر فيه بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما ريثما يتم إجراء مراجعة كاملة.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن "الفساد بلغ مستويات نادرا ما شوهدت من قبل، أغلقوها!"، متحدثا عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في نحو 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم، ويُنظر إليها على أنها مكون حيوي للقوة الناعمة للولايات المتحدة في صراعها على النفوذ مع منافسيها، بما في ذلك الصين.

وفي سياق متصل، طلبت وزارة الدفاع ووكالات حكومية أميركية أخرى -بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)- من فرقها عدم الرد على رسالة إلكترونية تطالب الموظفين الفدراليين بتبرير أنشطتهم، وذلك عقب أمر أشبه بالإنذار النهائي وجهه إيلون ماسك مستشار دونالد ترامب.

وجاءت خطوة ماسك بعد ساعات على حض الرئيس الأميركي حليفه، الذي يقود حاليا جهود إقالة عشرات الموظفين الحكوميين، على التصرف بـ"جرأة أكبر" لخفض الإنفاق الحكومي.

وكتب ماسك أول أمس السبت، أن "جميع الموظفين الفدراليين سيتلقون قريبا رسالة إلكترونية تطلب منهم تفسير ما فعلوه الأسبوع الماضي"، وتابع "عدم الرد سيعتبر استقالة".

وكتب دارين سيلنيك وهو مسؤول في البنتاغون في بيان نشر أمس الأحد على منصة إكس المملوكة لماسك أن "وزارة الدفاع مسؤولة عن تقييم أداء موظفيها، وستجري أي مراجعة وفقا لإجراءاتها الخاصة".