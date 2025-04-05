ترامب يكشف عن لحظة استهداف تجمع حوثي خطط لهجوم بحري (فيديو)

شفق نيوز/ نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو على منصته "تروث سوشيال" يظهر لحظة استهداف تجمع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، قال إنهم كانوا "بصدد التخطيط لتنفيذ هجوم بحري جديد".

ويظهر الفيديو الذي تم تصويره من الجو، عشرات الأشخاص وهم يتجمعون في تشكيل شبه دائري قبل أن تندلع سحابة كثيفة من الدخان تليها لقطات تظهر الحطام المحترق.

وعلق ترامب على المنشور ساخرا: "هؤلاء الحوثيون تجمعوا للحصول على تعليمات بشأن هجوم... عفوا، لن تكون هناك هجمات من جانب هؤلاء الحوثيين. لن يغرقوا سفننا مرة أخرى".

وتأتي هذه الضربة ضمن سلسلة متصاعدة من العمليات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين، التي شهدت تكثيفا ملحوظا منذ أواخر عام 2024، وذلك ردا على استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وتشير التقارير إلى استخدام القوات الأمريكية لمزيج من الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة في استهداف مواقع وقدرات عسكرية تابعة للحوثيين.

المصدر: RT