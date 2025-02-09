ترامب يكشف تفاصيل مكالمة هاتفية مع بوتين

‎شفق نيوز/ كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تفاصيل محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن خطوات إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست، عن ترامب رده على سؤال لأحد الصحفيين على متن طائرة الرئاسة (آير فورس وان) عن عدد المرات التي تحدث فيها مع بوتين، قائلاً: "من الأفضل ألا أقول".

‎وأضاف ترامب لصحيفة نيويورك بوست "هو (بوتين) يرغب في عدم سقوط المزيد من القتلى"، مردفاً: "كانت لي دائما علاقات جيدة مع بوتين، ولديّ خطة ملموسة لإنهاء الحرب"، لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.

‎وزاد بالقول: "آمل أن يتحقق ذلك سريعا.. يموت الناس كل يوم. هذه الحرب سيئة للغاية في أوكرانيا. أريد إنهاء هذا الشيء اللعين".

‎وكان الكرملين، أعلن أواخر شهر كانون الثاني الماضي، استعداد بوتين، لإجراء مكالمة هاتفية مع ترامب، وأن موسكو تنتظر كلمة من واشنطن بأنها مستعدة أيضا.

‎وقال ترامب، الجمعة، إنه من المحتمل أن يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال أيام لمناقشة إنهاء الحرب.