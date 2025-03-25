ترامب يفرض رسوماً جديدة على مشتري النفط الفنزويلي

شفق نيوز/ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسوماً جمركية بنسبة 25% على أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا.

كما أعلنت إدارة ترامب تأجيل الموعد النهائي المحدد لشركة "شيفرون" الأميركية لإنهاء عملياتها في فنزويلا، حيث منحتها مهلة إضافية، بعدما كانت وزارة الخزانة الأميركية قد حددت الرابع من آذار/ مارس موعداً نهائياً للخروج التدريجي من السوق الفنزويلية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن التمديد يهدف إلى منح "شيفرون" وقتاً كافياً لإنهاء عملياتها بشكل منظم، فيما أشار البيت الأبيض إلى أن العقوبات الجديدة تهدف إلى زيادة الضغط على حكومة مادورو، التي يتهمها ترامب بعدم إحراز تقدم في الإصلاحات السياسية وملف عودة المهاجرين.

من جهتها، نددت الحكومة الفنزويلية بالإجراء الأميركي، واصفةً إياه بـ"العدوان الجديد"، معتبرةً أنه "تعسفي وغير قانوني"، مؤكدةً في بيان رسمي أن العقوبات "فشلت في تحقيق أهدافها وستزيد من إصرار فنزويلا على مواجهة الضغوط الخارجية".

وبحسب القرار التنفيذي، تدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من أبريل، وتُفرض على جميع الدول التي تشتري النفط الفنزويلي، حتى في حال شرائه عبر أطراف ثالثة. كما ينص القرار على أن العمل بهذه الرسوم سينتهي بعد عام واحد من آخر استيراد للنفط الفنزويلي من قبل أي دولة.

يأتي هذا التطور في ظل توترات متزايدة بين واشنطن وكراكاس، حيث تواصل الإدارة الأميركية تضييق الخناق الاقتصادي على فنزويلا، في محاولة لدفع حكومة مادورو إلى تقديم تنازلات سياسية.