ترامب يعين مقدم برامج حوارية في منصب أمني مهم

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مقدم البرامج الحوارية دان بونجينو سيكون نائبا لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وسينضم بونجينو، مقدم البرامج الحوارية، إلى كاش باتيل الذي صدق مجلس الشيوخ قبل أيام على تعيينه مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال ترامب إن باتيل هو الذي رشح بونجينو لهذا المنصب. لا يتطلب المنصب تصديقا من مجلس الشيوخ.

وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الذي يُهيمن عليه الجمهوريّون، الخميس تعيين كاش باتيل مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي بغالبيّة ضئيلة، رغم الانتقادات القوية من المعسكر الديموقراطي وخارجه.

وأضاف ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "خبر رائع لإنفاذ القانون والعدالة الأميركية"، واصفا بونجينو بأنه "رجل لديه حب وشغف لا يمكن تصوره لبلدنا".

وكان بونجينو شرطيا سابقا في مدينة نيويورك وعضوا في جهاز الخدمة السرية الأمريكية، وعمل في الآونة الأخيرة مقدما لبرامج حوارية إذاعية.

وقال ترامب في منشوره إن بونجينو "مستعد للتخلي" عن برنامجه عندما يتولى منصبه الجديد.