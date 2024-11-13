ترامب يعلن مرشحي الخارجية والعدل ومديرة للاستخبارات

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح النائب الجمهوري مات جيتز، لشغل منصب وزير العدل.

ويعرف مات واسمه ماثيو غيتز بأنه سياسي ومحام أمريكي بارز ويعمل نائباً عن المقاطعة النيابية الأولى التابعة لولاية فلوريدا.

كما أعلن ترامب، إنه سيرشح السيناتور ماركو روبيو لوزارة الخارجية في إدراته المقبلة التي تبدأ مهامها يناير المقبل.

وروبيو، الذي انتُخب عضواً في مجلس الشيوخ عام 2010، يتبنى نهجاً صارماً في السياسة الخارجية، خاصة في ما يتعلق بالصين وإيران وكوبا.

وروبيو هو ابن لمهاجرين متواضعي الدخل من كوبا.

والده عمل بشكل رئيسي نادلا، بينما تولت والدته رعاية الأسرة في المنزل إلى جانب عملها عاملة نظافة في فندق.

وُلد روبيو في ميامي، "واستلهم شغفه بالخدمة العامة إلى حد كبير من جده، الذي شهد دمار وطنه بسبب الشيوعية"، وفقا لموقع مجلس النواب الأميركي.

قبل انتخابه لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي في عام 2010، شغل روبيو منصب مفوض مدينة في غرب ميامي، وعمل أيضاً رئيسا لمجلس نواب ولاية فلوريدا.

يخدم روبيو الآن سيناتورا في ولايته الثالثة.

روبيو يرى أن هذه القضايا المهمة للبلاد تتجاوز الانقسامات الحزبية، "ما أكسبه سمعة طيبة بقدرته على التعاون مع كلا الحزبين لتمرير إصلاحات عقلانية تُعزز الاقتصاد والمجتمعات والأسر"، وفق موقع مجلس النواب.

وأعلن ترامب ايضاً ترشيح تالسي غابرد لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية.

وقال ترامب في بيان إنه "على مدى أكثر من عقدين من الزمن، ناضلت غابرد من أجل بلدنا وحريات جميع الأميركيين.. وباعتبارها مرشحة سابقة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، فإنها تحظى بدعم واسع في كلا الحزبين، وهي الآن جمهورية فخورة".

وشغلت غابرد في السابق عضوية مجلس النواب الأميركي عن ولاية هاواي لصالح الحزب الديمقراطي من عام 2013 إلى عام 2021.

وخدمت غابرد في الجيش الأميركي كجندية احتياط، قبل أن تفوز بعضوية مجلس النواب ومن ثم ترشحت لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2019، لكنها لم تنجح وخسرت السباق لصالح الرئيس الحالي جو بايدن.

في عام 2022 أعلنت انضمامها للحزب الجمهوري وشاركت في الحملة الرئاسية لصالح ترامب، وحاليا هي ضمن عضوية الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب.